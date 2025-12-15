Ucraina Mattarella attacca Trump | Aggressione contro l' Europa e la libertà e su Putin | Confini in Ue ridefiniti con forza - VIDEO

Durante la Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina, il presidente Mattarella ha espresso duri commenti su Trump e Putin, definendo l'aggressione di Trump all’Europa ingiustificata e oppressiva, e sottolineando come i confini in Ue siano stati ridefiniti con forza da Putin. Le sue parole evidenziano le tensioni internazionali e la posizione dell’Italia sulla scena globale.

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Mattarella attacca Trump: “Aggressione contro l'Europa e la libertà”, e su Putin: "Confini in Ue ridefiniti con forza" - VIDEO Alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina, Mattarella ha criticato fortemente il governo Trump: “Sergio Mattarella agli ambasciatori d’Italia: “C’è un'ingiustificata aggressione all’Unione Europa, oppressiva e nemica della libertà ”. Egli ha, inoltre, aggiunto che bisogna stare in guardia da. Ilgiornaleditalia.it Ucrainagate, l'ex ambasciatrice USA a Kiev attacca Trump e Rudy Giuliani L’uscita su Trump e l’approccio multilaterale: il governo Meloni davanti alla “dottrina Mattarella” sulla politica estera - Due linee di politica estera emergono alla Conferenza degli ambasciatori: Mattarella punta sul multilateralismo, Tajani resta più vago (e aderente alla Casa Bianca) ... ilfattoquotidiano.it

Ucraina: Conte agita il campo largo, 'sull'Ucraina tratti solo Trump' - Con il presidente del M5S Giuseppe Conte che innesca la tensione tra i partiti di centrosinistra. ansa.it

“Permane l’aggressione russa ai danni dell’Ucraina con l’aberrante intendimento di infrangere il principio del rifiuto di definire con la forza gli equilibri dei confini in Europa”, a pronunciare queste parole è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parla - facebook.com facebook

Il richiamo di #Mattarella: "In atto ingiustificata aggressione nei confronti dell'Europa". Sull'' #Ucraina."Inaccettabile Russia ridefinisca i confini con la forza". Al #Tg2Rai ore 13,00 #15dicembre x.com