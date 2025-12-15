Ucraina Mattarella attacca Trump | Aggressione contro l' Europa e la libertà e su Putin | Confini in Ue ridefiniti con forza - VIDEO

Durante la Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina, il presidente Mattarella ha espresso duri commenti su Trump e Putin, definendo l'aggressione di Trump all’Europa ingiustificata e oppressiva, e sottolineando come i confini in Ue siano stati ridefiniti con forza da Putin. Le sue parole evidenziano le tensioni internazionali e la posizione dell’Italia sulla scena globale.

Alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina, Mattarella ha criticato fortemente il governo Trump: “Sergio Mattarella agli ambasciatori d’Italia: “C’è un'ingiustificata aggressione all’Unione Europa, oppressiva e nemica della libertà ”. Egli ha, inoltre, aggiunto che bisogna stare in guardia da. Ilgiornaleditalia.it

ucraina mattarella attacca trumpL’uscita su Trump e l’approccio multilaterale: il governo Meloni davanti alla “dottrina Mattarella” sulla politica estera - Due linee di politica estera emergono alla Conferenza degli ambasciatori: Mattarella punta sul multilateralismo, Tajani resta più vago (e aderente alla Casa Bianca) ... ilfattoquotidiano.it

