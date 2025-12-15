Ucraina l’ottimismo degli Usa | Risolto il 90% delle questioni Ma Zelensky avverte | Sui territori posizioni ancora diverse – La diretta

Gli Stati Uniti mostrano ottimismo sulla risoluzione del conflitto in Ucraina, affermando di aver risolto il 90% delle questioni aperte. Tuttavia, il presidente Zelensky avverte che permangono divergenze sui territori. Mentre si svolgono i colloqui a Berlino, l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, evidenzia un progresso significativo nel processo di pace.

È con l'ottimismo dell'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, che si apre il secondo giorno di colloqui a Berlino sul piano di pace in Ucraina. «Molti progressi sono stati fatti e ci incontreremo di nuovo questa mattina», ha scritto Witkoff su X, dopo l'incontro con Volodymyr Zelensky. I colloqui proseguono oggi: il presidente ucraino vedrà a pranzo l'omologo tedesco Steinmeier. Questa sera è previsto il vertice tra i leader Ue a cui parteciperà anche Giorgia Meloni.

