Ucraina leader europei | sostegno a Zelensky anche se consulta ucraini

Durante il vertice di Berlino, i leader europei hanno ribadito il loro sostegno a Zelensky, sottolineando la disponibilità a rispettare le sue decisioni, anche in caso di consultazioni popolari. L'incontro ha evidenziato l'unità europea nel supporto all'Ucraina e nel rispetto della sovranità del paese di fronte alle sfide attuali.

Milano, 15 dic. (askanews) – I leader europei riuniti a Berlino “hanno espresso il loro sostegno al Presidente Zelensky e hanno concordato di sostenere qualsiasi decisione da lui presa su specifiche questioni ucraine”, anche nel caso in cui decidesse di “consultare il suo popolo, se necessario”. Nella dichiarazione congiunta, i leader “hanno ribadito che i confini internazionali non devono essere modificati con la forza. Le decisioni sul territorio spettano al popolo ucraino, una volta che saranno effettivamente in vigore solide garanzie di sicurezza. Hanno concordato che alcune questioni dovranno essere risolte nelle fasi finali dei negoziati. Ildenaro.it I leader europei ribadiscono il sostegno all'Ucraina alla vigilia del vertice di Washington Ucraina, i leader UE: “lavoro con Trump a sostegno di Zelensky. Pronta forza multinazionale” - I leader europei riunitisi oggi a Berlino per il vertice sull’Ucraina “hanno accolto con favore i significativi progressi compiuti nell’ambito degli sforzi del Presidente Trump per garantire una pace ... strettoweb.com

Una forza multinazionale a Kyiv: l'Europa entra nel cuore della sicurezza ucraina - Non più solo addestramento: prende forma una missione congiunta dei “volenterosi”, sostenuta da Washington, per garantire deterrenza e stabilit ... ilfoglio.it

A Berlino, Giorgia Meloni partecipa al vertice sull’Ucraina con gli altri leader europei. Purtroppo, però, le bozze che circolano rispetto alla risoluzione del governo in previsione del Consiglio europeo sono veramente preoccupanti. Sembrerebbe che il governo - facebook.com facebook

Domani a #Berlino il vertice sul #pianodipace per l' #Ucraina: #Zelensky, #Witkoff e i principali leader dell'Unione cercano un'intesa con #Mosca che dice: "No alle proposte dell'Europa" Al #Tg2Rai ore 13,00 #14dicembre x.com