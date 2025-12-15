Ucraina leader europei | ora spetta a Russia dimostrare volontà pace

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leader europei sottolineano che è ora alla Russia dimostrare la volontà di perseguire una pace duratura in Ucraina, accettando il piano di pace proposto e impegnandosi a un cessate il fuoco. La questione rimane centrale nel contesto di un conflitto che coinvolge diverse nazioni e richiede un impegno concreto per la stabilità e la risoluzione del conflitto.

Immagine generica

Milano, 15 dic. (askanews) – “Ora spetta alla Russia dimostrare la propria volontà di lavorare per una pace duratura accettando il piano di pace del Presidente Trump e dimostrare il proprio impegno a porre fine ai combattimenti accettando un cessate il fuoco”. Lo affermano in una dichiarazione i leader europei riuniti a Berlino per il summit sull’Ucraina. I leader “hanno concordato di continuare a esercitare maggiore pressione sulla Russia affinché quest’ultima accetti di negoziare seriamente”. A questo fine “si sono tutti impegnati a lavorare per ottenere ulteriori rapidi progressi nei prossimi giorni e settimane, al fine di concludere e approvare congiuntamente un accordo per una pace duratura. Ildenaro.it

Guerra in Ucraina, Europa la vera sconfitta/ Generale Giallongo: Pace? Putin vuole Kharkiv e Odessa

Video Guerra in Ucraina, Europa la vera sconfitta/ Generale Giallongo: Pace? Putin vuole Kharkiv e Odessa

Ucraina, leader europei: ora spetta a Russia dimostrare volontà pace - (askanews) – “Ora spetta alla Russia dimostrare la propria volontà di lavorare per una pace duratura accettando il piano di pace del Presidente Trump e dimostrare il proprio impegno a ... askanews.it

ucraina leader europei spettaNEWS - I leader europei: "Significativi progressi di Trump per la pace in Ucraina, ora la Russia dimostri di volerci lavorare" - I leader europei riuniti al summit di Berlino "hanno accolto con favore i significativi progressi compiuti dal presidente Trump per garantire una pace giusta e duratura in Ucraina. napolimagazine.com