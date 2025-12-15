Ucraina leader europei | ora spetta a Russia dimostrare volontà pace

Leader europei sottolineano che è ora alla Russia dimostrare la volontà di perseguire una pace duratura in Ucraina, accettando il piano di pace proposto e impegnandosi a un cessate il fuoco. La questione rimane centrale nel contesto di un conflitto che coinvolge diverse nazioni e richiede un impegno concreto per la stabilità e la risoluzione del conflitto.

Milano, 15 dic. (askanews) – “Ora spetta alla Russia dimostrare la propria volontà di lavorare per una pace duratura accettando il piano di pace del Presidente Trump e dimostrare il proprio impegno a porre fine ai combattimenti accettando un cessate il fuoco”. Lo affermano in una dichiarazione i leader europei riuniti a Berlino per il summit sull’Ucraina. I leader “hanno concordato di continuare a esercitare maggiore pressione sulla Russia affinché quest’ultima accetti di negoziare seriamente”. A questo fine “si sono tutti impegnati a lavorare per ottenere ulteriori rapidi progressi nei prossimi giorni e settimane, al fine di concludere e approvare congiuntamente un accordo per una pace duratura. Ildenaro.it Guerra in Ucraina, Europa la vera sconfitta/ Generale Giallongo: Pace? Putin vuole Kharkiv e Odessa Ucraina, leader europei: ora spetta a Russia dimostrare volontà pace - (askanews) – “Ora spetta alla Russia dimostrare la propria volontà di lavorare per una pace duratura accettando il piano di pace del Presidente Trump e dimostrare il proprio impegno a ... askanews.it NEWS - I leader europei: "Significativi progressi di Trump per la pace in Ucraina, ora la Russia dimostri di volerci lavorare" - I leader europei riuniti al summit di Berlino "hanno accolto con favore i significativi progressi compiuti dal presidente Trump per garantire una pace giusta e duratura in Ucraina. napolimagazine.com

A Berlino, Giorgia Meloni partecipa al vertice sull’Ucraina con gli altri leader europei. Purtroppo, però, le bozze che circolano rispetto alla risoluzione del governo in previsione del Consiglio europeo sono veramente preoccupanti. Sembrerebbe che il governo - facebook.com facebook

Domani a #Berlino il vertice sul #pianodipace per l' #Ucraina: #Zelensky, #Witkoff e i principali leader dell'Unione cercano un'intesa con #Mosca che dice: "No alle proposte dell'Europa" Al #Tg2Rai ore 13,00 #14dicembre x.com