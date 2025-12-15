Ucraina leader europei | bene progressi per pace duratura

I leader europei si sono incontrati a Berlino per discutere della situazione in Ucraina, sottolineando i progressi compiuti negli sforzi per una pace stabile e duratura. L'evento ha evidenziato l'importanza di un impegno condiviso per stabilizzare la regione e favorire una soluzione sostenibile al conflitto.

Milano, 15 dic. (askanews) – I leader riuniti a Berlino "hanno accolto con favore i significativi progressi negli sforzi del presidente Trump per garantire una pace giusta e duratura in Ucraina. Hanno inoltre accolto con favore la stretta collaborazione tra i team del presidente Zelensky e del presidente Trump, nonché con i team europei, negli ultimi giorni e settimane. Hanno concordato di collaborare con il presidente Trump e il presidente Zelensky per raggiungere una pace duratura che preservi la sovranità ucraina e la sicurezza europea. I leader hanno apprezzato la forte convergenza tra Stati Uniti, Ucraina ed Europa".

A Berlino, Giorgia Meloni partecipa al vertice sull’Ucraina con gli altri leader europei. Purtroppo, però, le bozze che circolano rispetto alla risoluzione del governo in previsione del Consiglio europeo sono veramente preoccupanti. Sembrerebbe che il governo - facebook.com facebook

