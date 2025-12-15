Ucraina leader europei | bene progressi per pace duratura

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I leader europei si sono incontrati a Berlino per discutere della situazione in Ucraina, sottolineando i progressi compiuti negli sforzi per una pace stabile e duratura. L'evento ha evidenziato l'importanza di un impegno condiviso per stabilizzare la regione e favorire una soluzione sostenibile al conflitto.

Immagine generica

Milano, 15 dic. (askanews) – I leader riuniti a Berlino “hanno accolto con favore i significativi progressi negli sforzi del presidente Trump per garantire una pace giusta e duratura in Ucraina. Hanno inoltre accolto con favore la stretta collaborazione tra i team del presidente Zelensky e del presidente Trump, nonché con i team europei, negli ultimi giorni e settimane. Hanno concordato di collaborare con il presidente Trump e il presidente Zelensky per raggiungere una pace duratura che preservi la sovranità ucraina e la sicurezza europea. I leader hanno apprezzato la forte convergenza tra Stati Uniti, Ucraina ed Europa”. Ildenaro.it

Come è andato davvero il vertice sull'Ucraina e cosa hanno deciso Trump, Zelensky e gli europei

Video Come è andato davvero il vertice sull'Ucraina e cosa hanno deciso Trump, Zelensky e gli europei

ucraina leader europei beneLeader Ue a Berlino: "Bene gli sforzi di Trump per la pace. Con gli Usa per garantire la s" - "I leader hanno accolto con favore i significativi progressi compiuti nell'ambito degli sforzi del presidente Trump per garantire una pace giusta e duratura in Ucraina. msn.com

ucraina leader europei beneLeader europei, significativi progressi di Trump per la pace in Ucraina - I leader europei riuniti al summit di Berlino "hanno accolto con favore i significativi progressi compiuti dal presidente Trump per garantire una pace giusta e duratura in U ... tuttosport.com