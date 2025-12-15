Ucraina le ultime news | il vertice a Berlino gli asset russi la battaglia sul campo

© Quotidiano.net - Ucraina, le ultime news: il vertice a Berlino, gli asset russi, la battaglia sul campo Roma, 15 dicembre 2025 – Incontro a Berlino tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. “Voglio convincerli a sostenere il congelamento della linea del fronte”, dice il numero uno di Kiev, “pronto al dialogo” oggi anche con il cancelliere Merz e con gli altri leader europei, tra cui la premier Meloni. Kaja Kallas (Ue): “Nessuna alternativa alla proposta sull'uso degli asset russi”. Intanto la battaglia sul campo va avanti: pioggia di droni ucraini sulla Russia. Le notizie di oggi. Quotidiano.net Vertice Ucraina, Trump: In due minuti sarà chiaro se è possibile un accordo con Putin Ucraina, le ultime news: il vertice a Berlino, gli asset russi, la battaglia sul campo - Roma, 15 dicembre 2025 – Incontro a Berlino tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. msn.com

Nelle ultime ore sono stati registrati "progressi significativi" nei negoziati sulle garanzie di sicurezza che l'Ucraina otterrebbe da Usa ed Europa x.com

Droni tra Russia e Ucraina: morti a Saratov, blackout e feriti a Odessa Almeno due persone sono morte nelle ultime ore dopo un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Saratov, nel sud-ovest del Paese. Il governatore Roman Busargin ha riferito di da - facebook.com facebook