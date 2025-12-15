Ucraina l' arrivo di Meloni a Berlino per il vertice su Kiev
Giorgia Meloni è arrivata a Berlino per partecipare al Vertice dei leader dedicato alla situazione in Ucraina. L'incontro riunisce rappresentanti europei per discutere di supporto e strategie sulla crisi, sottolineando l'importanza della collaborazione internazionale in questa fase delicata.
L’arrivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’aeroporto di Berlino-Brandeburgo, per partecipare al Vertice dei leader sull’Ucraina. La premier è stata accolta dall’ambasciatore d’Italia a Berlino, Fabrizio Bucci. La premier si è poi messa in viaggio verso la Cancelleria Federale, dove verrà accolta dal Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Friedrich Merz. Dopo l’accoglienza, è prevista la foto di famiglia e a seguire la cena di lavoro dei leader. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
