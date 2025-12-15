Giorgia Meloni è arrivata a Berlino per partecipare al Vertice dei leader dedicato alla situazione in Ucraina. L'incontro riunisce rappresentanti europei per discutere di supporto e strategie sulla crisi, sottolineando l'importanza della collaborazione internazionale in questa fase delicata.

© Lapresse.it - Ucraina, l'arrivo di Meloni a Berlino per il vertice su Kiev

L’arrivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’aeroporto di Berlino-Brandeburgo, per partecipare al Vertice dei leader sull’Ucraina. La premier è stata accolta dall’ambasciatore d’Italia a Berlino, Fabrizio Bucci. La premier si è poi messa in viaggio verso la Cancelleria Federale, dove verrà accolta dal Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Friedrich Merz. Dopo l’accoglienza, è prevista la foto di famiglia e a seguire la cena di lavoro dei leader. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

Meloni a Stoccolma e Berlino per migranti e Ucraina. A Roma polemiche caso Cospito

Ucraina, l'arrivo di Meloni in Cancelleria a Berlino - Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo alla Cancelleria federale a Berlino per il vertice sull'Ucraina ... ilmattino.it