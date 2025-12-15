Ucraina Kiev rinuncia alla Nato Si tratta sui territori

Kiev ha comunicato la sua decisione di rinunciare all'adesione alla NATO, aprendo un nuovo capitolo nel conflitto in Ucraina. Mentre si avvicina il vertice a Berlino tra Zelensky e i leader europei, le trattative sui territori e le strategie future sono al centro dell'attenzione internazionale. Un momento cruciale per il futuro della regione e delle alleanze europee.

La guerra in Ucraina. Attesa per il nuovo vertice, a Berlino, tra il presidente Zelensky e i leader europei. Sul campo intanto il conflitto continua. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. Tv2000.it

