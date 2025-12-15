L'importante analisi di Kallas evidenzia le implicazioni strategiche della possibile conquista del Donbass da parte di Putin. Secondo il premier estone, questa vittoria sarebbe solo la prima tappa di un'ulteriore avanzata, portando a un crollo della resistenza ucraina e alla successiva penetrazione nell'intero territorio del paese.

© Lapresse.it - Ucraina, Kallas: "Se Putin conquista il Donbass crolla la fortezza"

“Dobbiamo capire che il Donbass non è l’obiettivo finale di Putin. Se conquista il Donbass, la fortezza crolla e allora sicuramente passerà alla conquista dell’intera Ucraina. E sapete, se l’Ucraina cade, anche altre regioni sono in pericolo. Lo sappiamo dalla storia e dovremmo imparare dalla storia”. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas al suo arrivo al Consiglio Affari esteri. “Dobbiamo tenere a mente è che i paesi vogliono entrare nella Nato perché non vogliono che la Russia li invada, li attacchi. Ed è per questo che Svezia e Finlandia hanno aderito alla Nato. Lapresse.it

Russia Has Attacked 19 Nations In Last 100 Years, The Problem Is Russian Military: Kaja Kallas

