Un nuovo sondaggio rivela che il 61% degli ucraini si fida di Volodymyr Zelensky, mentre il 32% esprime disapprovazione. La fiducia nel presidente si inserisce in un contesto di negoziati in corso con gli Stati Uniti, volto a trovare una soluzione alla guerra con la Russia.

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky gode della fiducia del 61% degli ucraini. Il 32% invece boccia l'operato del presidente ucraino mentre i negoziati con gli Stati Uniti, per porre fine alla guerra con la Russia, sono in una fase cruciale. E' quanto emerge da un sondaggio condotto tra il 26 novembre e il 13 dicembre dal . Periodicodaily.com

Zelensky: Pronto a dimettermi se serve alla pace in Ucraina

Ucraina, il sondaggio premia Zelensky: il 61% degli elettori si fida - Il 32% invece boccia l’operato del presidente ucraino mentre i negoziati con gli Stati Uniti, per porre fine alla guerra con ... sassarinotizie.com