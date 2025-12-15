Ucraina gli Usa non sono disposti a compromessi sul piano di pace

Gli Stati Uniti mantengono una posizione ferma sul piano di pace per l'Ucraina, dopo i colloqui di Berlino tra gli inviati statunitensi e il presidente Zelensky. Leader europei e rappresentanti di Ue e Nato si preparano a ulteriori incontri per promuovere un percorso di pace e sicurezza nella regione.

Dopo i colloqui di domenica a Berlino tra gli inviati statunitensi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, funzionari ucraini e capi di Stato e di governo europei, tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oltre ai leader di Ue e Nato, sono pronti a proseguire una serie di incontri nel tentativo di garantire un percorso di pace e sicurezza per l'Ucraina e l'Europa. Ilgiornale.it

