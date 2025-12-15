Ucraina gli inviati Usa Witkoff Kushner lasciano l' ambasciata di Berlino dopo l' incontro con Zelensky

Gli inviati degli Stati Uniti Witkoff e Kushner hanno lasciato l’ambasciata di Berlino dopo aver incontrato il presidente ucraino Zelensky. L'evento si è svolto il giorno seguente all'incontro, suscitando attenzione sulle dinamiche diplomatiche tra le parti coinvolte nel contesto della crisi in Ucraina.

Il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, e il suo inviato speciale Steve Witkoff sono stati visti lasciare l’ambasciata americana a Berlino lunedì, il giorno dopo l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky si è incontrato domenica con i due emissari della Casa Bianca nella cancelleria federale tedesca nella speranza di porre fine a una guerra durata quasi quattro anni. I funzionari europei sono pronti a continuare una serie di incontri nel tentativo di garantire la pace e la sicurezza del continente di fronte ad una Russia sempre più assertiva. Lapresse.it

Ucraina: Witkoff a Berlino per vedere Zelensky e i leader europei

