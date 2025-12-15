Ucraina fonti italiane | confermare la coesione Ue-Usa-Kiev

L'articolo analizza l'importanza di rafforzare la collaborazione tra Unione Europea, Stati Uniti e Ucraina per sostenere e consolidare il processo negoziale in corso, mediato dagli Stati Uniti. La coesione tra queste parti è ritenuta fondamentale per garantire stabilità e progresso nelle trattative, evidenziando il ruolo strategico degli alleati nella gestione della situazione geopolitica.

Milano, 15 dic. (askanews) – Confermare la coesione tra europei, ucraini e americani per consolidare il processo negoziale avviato con la mediazione americana. È questo l’obiettivo – riferiscono fonti italiane – del vertice di questa sera a Berlino, cui parteciperà la presidente del Consiglio insieme a numerosi leader europei (Germania, Italia, Francia, Regno Unito, Polonia, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Svezia), al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a rappresentanti degli Stati Uniti e dei vertici della Ue e della Nato per discutere del processo di pace per Kiev. Le stesse fonti spiegano che è in corso di definizione un quadro composto da un piano per la pace, accompagnato da credibili e robuste garanzie di sicurezza e da una prospettiva di medio-lungo termine per la ricostruzione e la rinascita economica dell’Ucraina. Ildenaro.it

