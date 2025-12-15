Ucraina | Braga ' Conte? No ad affidare a Usa trattative pace devono starci anche Kiev e Ue'
L'Italia ribadisce la propria posizione sulla crisi in Ucraina, sottolineando l'importanza di un ruolo attivo dell'Europa nelle trattative di pace. A differenza di alcune proposte, come quella di Conte, il governo italiano ritiene che anche Kiev e l'Unione Europea debbano essere coinvolti nei processi decisionali, evitando di affidare esclusivamente agli Stati Uniti la gestione delle trattative.
Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Pensate come Conte che debbano essere gli Usa a occuparsi della pace in Ucraina? “Rispetto all'Ucraina la nostra posizione è stata chiara e continua a esserlo: siamo per sostenere il popolo ucraino e perché l'Europa abbia più ruolo. Non ci rassegniamo all'idea di affidare ad altri, agli Stati Uniti soprattutto dopo le dichiarazioni evidenti di Trump di voler indebolire l'Europa, la decisione di quale sia l'assetto di una condizione di sicurezza”. Lo ha detto la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga, ospite al programma Start di Sky Tg24. “Ci auguriamo presto che ci sia una pace giusta e duratura ponendo condizioni fondamentali: l'Ucraina seduta al tavolo delle trattative e l'Europa che fa la sua parte. Iltempo.it
