Ucraina a Berlino colloqui tra Zelensky e leader europei

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Berlino si tengono incontri tra Zelensky e leader europei, tra cui il cancelliere Merz e la premier Meloni, per discutere dei negoziati di pace in Ucraina. La visita del presidente ucraino segue un precedente incontro con gli inviati americani Witkoff e Kushner, sottolineando l'importanza di negoziati e alleanze internazionali nella crisi in corso.

ucraina a berlino colloqui tra zelensky e leader europei

© Tv2000.it - Ucraina, a Berlino colloqui tra Zelensky e leader europei

A Berlino i colloqui tra Zelensky, il cancelliere Merz e con gli altri capi europei, tra cui la premier Giorgia Meloni, da poco arrivata, per discutere dei negoziati di pace, dopo che già ieri il presidente ucraino ha incontrato gli inviati americani Witkoff e Kushner. Uno dei nodi è l’adesione alla Nato. Servizio di Vito D’Ettorre e Maurizio Di Schino TG2000. Tv2000.it

Ucraina, a Berlino colloqui tra Zelensky e leader europei

Video Ucraina, a Berlino colloqui tra Zelensky e leader europei

ucraina berlino colloqui zelenskyZelensky a Berlino per i colloqui di pace: ricevuto dal presidente tedesco Steinmeier - (LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto oggi dal presidente tedesco Frank- video.corriere.it

ucraina berlino colloqui zelenskyColloqui USA-Ucraina: le ultime news. Zelensky: “colloqui non facili ma produttivi” - Entrambe le parti si dicono soddisfatte, anche se non c'è ancora un accordo definitivo ... mam-e.it