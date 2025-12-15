Ucraina a Berlino colloqui tra Zelensky e leader europei

A Berlino si tengono incontri tra Zelensky e leader europei, tra cui il cancelliere Merz e la premier Meloni, per discutere dei negoziati di pace in Ucraina. La visita del presidente ucraino segue un precedente incontro con gli inviati americani Witkoff e Kushner, sottolineando l'importanza di negoziati e alleanze internazionali nella crisi in corso.

© Tv2000.it - Ucraina, a Berlino colloqui tra Zelensky e leader europei A Berlino i colloqui tra Zelensky, il cancelliere Merz e con gli altri capi europei, tra cui la premier Giorgia Meloni, da poco arrivata, per discutere dei negoziati di pace, dopo che già ieri il presidente ucraino ha incontrato gli inviati americani Witkoff e Kushner. Uno dei nodi è l'adesione alla Nato. Servizio di Vito D'Ettorre e Maurizio Di Schino TG2000.

Colloqui USA-Ucraina: le ultime news. Zelensky: “colloqui non facili ma produttivi” - Entrambe le parti si dicono soddisfatte, anche se non c'è ancora un accordo definitivo ... mam-e.it

Questa sera nel Tg2000 delle ore 18.30: 1 #Ucraina: crocevia Berlino 2 Killer legati all' #Isis #Sydney 3 #PapaLeone Basta violenze antisemite 4 Morti sulla via della scuola 5 L'anno terribile del #Louvre In diretta su #Tv2000#15dicembre - facebook.com facebook

UCRAINA | "Trump è soddisfatto di dove siamo arrivati". Lo hanno riferito alti dirigenti Usa in una call cui ha partecipato anche l'ANSA in merito ai colloqui di Berlino sull'Ucraina. #ANSA x.com