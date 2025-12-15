Ucraina 90% dei nodi risolti | la pace con la Russia è davvero a un passo

Secondo due alti funzionari statunitensi, il 90% delle questioni tra Russia e Ucraina sarebbe stato risolto, aprendo la strada a un possibile accordo di pace. La valutazione è emersa durante una call con LaPresse, nel corso della quale sono stati aggiornati i progressi dei colloqui tenutisi a Berlino.

Tra Russia e Ucraina è stato risolto il "90%" delle questioni. Lo hanno riferito due alti funzionari Usa in una call alla quale ha partecipato anche LaPresse, nella quale è stato fatto il punto sui colloqui avvenuti a Berlino. All'Ucraina verranno offerte "robuste" garanzie di sicurezza, in linea con "l'Articolo 5" del Trattato della Nato. I funzionari Usa si sono detti convinti che "i russi accetteranno le garanzie di sicurezza per Kiev nell'accordo finale". I funzionari Usa hanno riferito inoltre che "gli europei hanno espresso grande apprezzamento per la disponibilità del presidente Trump ad affrontare la questione e a offrire tali garanzie". Liberoquotidiano.it

