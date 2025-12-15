Uccisi in casa a coltellate il regista Rob Reiner e la moglie il giallo a Los Angeles Dubbi sul figlio | Nessun sospettato

Un tragico omicidio scuote Los Angeles: il regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati trovati uccisi nella loro abitazione, con ferite da arma da taglio. La polizia indaga senza ancora aver individuato sospettati, alimentando il mistero sulla dinamica e le responsabilità di questa drammatica vicenda.

Non c’è ancora nessun sospettato per la morte di Rob Reiner, regista celebre per «Harry ti presento Sally», e della moglie Michele Singer, trovati morti con ferite da coltello all’interno della loro villa di Los Angeles. Dopo che in un primo momento, secondo Tmz e altre testate americane, tutti i sospetti degli investigatori si erano concentrati sul figlio Nick, è stata la stessa polizia di Los Angeles a frenare le ricostruzioni ipotetiche e togliere il nome del 32enne dalla lista dei sospettati. La spiegazione della polizia: «Nessun sospettato, attendiamo perquisizione». I dubbi sulla posizione di Nick Reiner si erano scatenati quando l’uomo è stato interrogato dalle forze dell’ordine, un atto che molti media americani hanno letto in quel momento come una accusa formale. Open.online

