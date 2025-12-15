uccisi il regista di harry ti presento sally rob reiner e la moglie fermato il figlio

Tragedia nel mondo del cinema: il noto regista Rob Reiner, famoso per

Rob Reiner, 78 anni, regista di "Harry ti presento Sally", e la moglie Michele Singer, 68, sono stati uccisi a coltellate. La coppia è stata trovata senza vita nella loro villa di Los Angeles. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, il principale sospettato sarebbe il figlio 32enne Nick, attualmente sotto interrogatorio ma non in arresto. La polizia non ha confermato ufficialmente questa versione, limitandosi a riferire che l’uomo è ascoltato dagli investigatori. Come riporta il sito Tmz, Nick Reiner, il figlio secondogenito del regista, è sotto custodia. Ha un passato di tossicodipendenze e anni fa ha vissuto in strada. Ilgiornale.it

