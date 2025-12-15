Uccise un 16enne intervenuto per aiutare un amico | minorenne condannato a 11 anni e 6 mesi a Bologna

Un minorenne è stato condannato a 11 anni e 6 mesi di reclusione per l’omicidio di Fallou Sall, un 16enne ucciso a Bologna nel settembre 2024. La sentenza riguarda il ragazzo che, all’epoca dei fatti, aveva 16 anni ed è stato riconosciuto colpevole di aver colpito mortalmente la vittima durante un intervento di difesa.

Condanna a una pena di 11 anni e 6 mesi per il ragazzino, all'epoca dei fatti minorenne, che era accusato dell'omicidio di Fallou Sall (nella foto), il 16enne ucciso a coltellate il 4 settembre del 2024, in via Piave, dopo che era intervenuto in difesa di un amico. È la sentenza emessa dal collegio di giudici, presieduto dalla presidente del Tribunale per i minori di Bologna, Gabriella Tomai. La vittima voleva aiutare un amico, un 17enne bengalese che aveva avuto alcuni screzi con l'imputato. Il minore rispondeva anche del tentato omicidio dell'amico di Fallou, reato derubricato in lesioni gravi e del porto abusivo di un coltello.

