Uccise coetaneo 16ennecondanna 11 anni

18.39 Il collegio di giudici,presieduto dalla presidente del Tribunale per i minori di Bologna, ha condannato ad una pena di 11 anni e 6 mesi il giovane,all'epoca dei fatti 16enne, che era accusato dell'omicidio di Fallou Sall, il 16enne ucciso a coltellate il 4 settembre del 2024 dopo che era intervenuto in difesa di un amico, 17enne bengalese che aveva avuto alcuni screzi con l'imputato. Il minore rispondeva anche del tentato omicidio dell'amico di Fallou, reato derubricato in lesioni gravi. Il padre della vittima: "E' omicidio. Vergogna". Servizitelevideo.rai.it

