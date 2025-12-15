Ubisoft ha acquisito Amazon Games Montreal ed il MOBA March of Giants
Ubisoft annuncia l'acquisizione di Amazon Games Montreal e del team di sviluppo di March of Giants, un nuovo MOBA. Questa operazione rafforza la presenza del publisher nel settore dei giochi multiplayer e strategici, segnando un'importante espansione delle sue attività nel mercato dei titoli competitivi.
Ubisoft ha annunciato l’acquisizione di March of Giants e del relativo team di sviluppo, precedentemente noto come Amazon Games Montreal. L’operazione, che sarà completata il 16 dicembre, segna un passaggio strategico importante per l’editore francese. Il titolo entra così a far parte del portafoglio Ubisoft come nuova IP multiplayer free-to-play. Amazon continuerà a supportare il progetto sul fronte marketing, in particolare attraverso Twitch. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la presenza di Ubisoft in uno dei segmenti più competitivi del mercato. Presentato per la prima volta lo scorso agosto, March of Giants è un MOBA tattico 4 contro 4 ambientato in un universo steampunk ispirato alla tecnologia dei primi del Novecento. Game-experience.it
