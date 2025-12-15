US Avellino il programma degli allenamenti della settimana

L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato il programma degli allenamenti previsti per la prossima settimana. La squadra si riunirà in diversi orari, concentrandosi su sessioni pomeridiane e mattutine, tutte a porte chiuse. Di seguito i dettagli degli appuntamenti programmati dal 15 al 17 dicembre.

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra si allenerà nei seguenti orari:Lunedì 15 dicembre: allenamento pomeridiano alle ore 16:00 (porte chiuse); Martedì 16 dicembre: allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse); Mercoledì 17. Today.it

