Una startup americana, Operation Bluebird, sfida Elon Musk ripristinando il nome e il logo originali di Twitter. Dopo la trasformazione in X, l'azienda lavora per riportare in vita l'iconico uccellino blu, riaccendendo il dibattito sulla proprietà intellettuale e il futuro del social network. Questa mossa potrebbe influenzare significativamente l'identità del marchio.

© Feedpress.me - Twitter può tornare: ecco perché una startup sfida Elon Musk sul nome e sul logo

Il logo di quello che fu Twitter, l'uccellino blu che cinguetta, potrebbe tornare in vita insieme al nome del social rimpiazzato da X e grazie alla startup americana Operation Bluebird. La richiesta all’ufficio marchi Usa contro X Corp. Quest’ultima sostiene che i marchi Twitter e Tweet siano stati oramai abbandonati dall’azienda di proprietà di Elon Musk, X Corp., che a fine 2022 ha acquisito. Feedpress.me