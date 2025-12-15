Twitter può tornare | ecco perché una startup sfida Elon Musk sul nome e sul logo
Una startup americana, Operation Bluebird, sfida Elon Musk ripristinando il nome e il logo originali di Twitter. Dopo la trasformazione in X, l'azienda lavora per riportare in vita l'iconico uccellino blu, riaccendendo il dibattito sulla proprietà intellettuale e il futuro del social network. Questa mossa potrebbe influenzare significativamente l'identità del marchio.
Il logo di quello che fu Twitter, l'uccellino blu che cinguetta, potrebbe tornare in vita insieme al nome del social rimpiazzato da X e grazie alla startup americana Operation Bluebird. La richiesta all’ufficio marchi Usa contro X Corp. Quest’ultima sostiene che i marchi Twitter e Tweet siano stati oramai abbandonati dall’azienda di proprietà di Elon Musk, X Corp., che a fine 2022 ha acquisito. Feedpress.me