Tv Marco D'Amore | ddl che punisce chi racconta? Ci faremo arrestare

L'attore Marco D’Amore si scaglia contro un disegno di legge che, a suo avviso, rischia di limitare la libertà di espressione e di punire chi racconta determinate storie. La sua dichiarazione evidenzia le preoccupazioni riguardo alle possibili implicazioni sulla libertà di stampa e di narrazione nel contesto legislativo attuale.

Roma, 15 dic. (askanews) – “Dovranno allargare parecchio le patrie galere perché ci faremo arrestare in parecchi”. Così l’attore e regista Marco D’Amore, durante la presentazione della nuova serie “Gomorra – Le origini” (su Sky dal 9 gennaio), ha commentato il disegno di legge depositato alla Camera dalla deputata Maria Carolina Varchi di Fratelli d’Italia, che punirebbe chi realizza serie televisive che mitizzano personaggi reali o immaginari delle varie associazioni criminali di stampo mafioso. “Ho sempre pensato al mio mestiere come un mestiere precario, marginale rispetto alle cose importanti, poi però la vita mi ha fatto imbattere in esperienze molto umane. Ildenaro.it

