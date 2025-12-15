Tutto pronto per il nuovo Acr Messina via libera all' affiliazione Figc
La Figc ha ufficialmente approvato l'affiliazione del nuovo Acr Messina, segnando un'importante svolta nella gestione sportiva della società. Dopo il periodo di liquidazione, il club torna a ripartire sotto la guida del Racingcity Group, aprendo un nuovo capitolo nel suo percorso.
Via libera della Figc al nuovo Acr Messina. La Federazione ha infatti firmato l'affiliazione che di fatto apre un nuovo capitolo con la gestione sportiva interamente affidata al Racingcity Group dopo il periodo trascorso con la gestione del tribunale della liquidata Acr Messina Srl. Un passaggio. Messinatoday.it
ACR MESSINA UN BOMBER NEL MIRINO FC TUTTO PRONTO PER IL RADUNO
