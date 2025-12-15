Tutto pronto per il nuovo Acr Messina via libera all' affiliazione Figc

La Figc ha ufficialmente approvato l'affiliazione del nuovo Acr Messina, segnando un'importante svolta nella gestione sportiva della società. Dopo il periodo di liquidazione, il club torna a ripartire sotto la guida del Racingcity Group, aprendo un nuovo capitolo nel suo percorso.

