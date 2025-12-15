Tutti ricchi con la Supercoppa italiana
La Supercoppa Italiana, tradizionale appuntamento di inizio stagione, si svolge quest'anno a Riad, portando in campo le grandi squadre del calcio italiano. Oltre alla competizione, si respira l’atmosfera di una possibile anticipazione di scudetto, con sfide di alto livello che promettono spettacolo e emozioni.
È la Supercoppa Italiana, ma sotto sotto c'è anche un po' di sapore di scudetto. Da giovedì, infatti, si sfideranno a Riad le.
INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025
Tutti ricchi con la Supercoppa italiana - Cinque milioni andranno agli sconfitti e anche chi perderà in semifinale si porterà a casa 1,6 milioni. ilfoglio.it
Supercoppa Italiana 2025: quanto guadagna chi la vince? Il montepremi del torneo - Il montepremi complessivo della Supercoppa Italiana 2025 raggiunge i 22,5 milioni di euro, cifra record per la competizione. tag24.it
