Tutti pazzi per la Christmas Run Quasi duemila persone al Parco per divertimento e per solidarietà

La GEZE Monza Christmas Run, la più amata corsa natalizia della Brianza, ha coinvolto quasi duemila persone al Parco. Un evento che unisce sport, inclusione e solidarietà, accendendo lo spirito natalizio e promuovendo valori condivisi tra i partecipanti. Un’anticipazione di festa e solidarietà che ha animato il Parco con entusiasmo e partecipazione.

© Ilgiorno.it - Tutti pazzi per la Christmas Run. Quasi duemila persone al Parco per divertimento e per solidarietà Sport, inclusione e solidarietà hanno acceso il Natale nel Parco con l'edizione 2025 della GEZE Monza Christmas Run, la corsa natalizia più divertente e solidale della Brianza, che ha visto la partecipazione di oltre 1.800 persone tra famiglie, runner amatoriali, gruppi sportivi e appassionati di tutte le età. Un risultato che conferma e supera il successo delle edizioni precedenti e che ribadisce il forte legame dell'evento con il territorio. Organizzata da Socialtime, Run For Life e le Associazioni Gamber de Cuncuress e Silvia Tremolada, la manifestazione ieri mattina ha trasformato la Cascina San Fedele in un suggestivo villaggio natalizio, tra luci, addobbi, elfi e sorrisi.