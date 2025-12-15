Tutti ma proprio tutti i MoonSwatch in classifica

I MoonSwatch hanno rivoluzionato il mondo dell’orologeria, andando oltre la semplice collaborazione tra Omega e Swatch. Questa serie di modelli, caratterizzata da rilasci strategici e grande attesa, ha suscitato discussioni e interesse, diventando un fenomeno che cattura l’attenzione degli appassionati e non solo.

© Gqitalia.it - Tutti, ma proprio tutti, i MoonSwatch in classifica Omega e Swatch hanno trasformato il MoonSwatch in qualcosa che va ben oltre una semplice collaborazione: una serie a puntate, fatta di attese, rilasci mirati e modelli pensati per far discutere. Dopo l'addio agli 11 esemplari originali nel 2022, la linea ha preso una direzione diversa, fatta di uscite frequenti e variazioni sempre più mirate. A distanza di tre anni dal debutto, alcuni modelli continuano ancora a generare code e reazioni quasi irrazionali, mentre altri sono finiti più in sordina. Il risultato è una collezione con MoonSwatch diversi. Metterli tutti sullo stesso piano non ha più senso: per capire davvero cosa ha funzionato — e cosa no — serve una classifica.