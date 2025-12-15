Tutti e sei i figli di Steve Rogers che potrebbero comparire in Avengers | Doomsday

L'universo Marvel si amplia con la rivelazione di un segreto di Steve Rogers in Avengers: Doomsday. Sei figli del protagonista di Captain America potrebbero entrare in scena, aprendo nuove prospettive sulla sua vita e sul futuro della saga. Questo sviluppo ha catturato l'attenzione dei fan, creando grande attesa per il film e le sue rivelazioni.

Il primo assaggio di Avengers: Doomsday si concentra soprattutto su ciò che è accaduto a Steve Rogers dopo Avengers: Endgame, rivelando un dettaglio che ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan: Captain America ha avuto un figlio. Dopo il rischioso viaggio nel tempo per sconfiggere Thanos, Steve ha restituito le sei Gemme dell’Infinito e ha scelto di tornare nel passato per vivere una vita tranquilla accanto a Peggy Carter. Una decisione che, secondo quanto suggerito dal teaser, si trasformerà nel suo errore più grande, pronto a riaffiorare con conseguenze drammatiche in Avengers: Doomsday, soprattutto a causa dell’arrivo del Doctor Doom interpretato da Robert Downey Jr. Nerdpool.it

