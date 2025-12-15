Tutti a casa Si ferma la grande fabbrica di auto | non era mai successo in 88 anni

Per la prima volta in 88 anni, la storica fabbrica di auto si ferma, suscitando grande attenzione e riflessione sul futuro dell’industria automobilistica europea. L’interruzione temporanea rappresenta un evento senza precedenti, evidenziando le sfide e le trasformazioni che il settore sta attraversando in un contesto di incertezza globale.

– La coincidenza temporale è significativa e alimenta il dibattito sul futuro dell’industria automobilistica europea. Mentre da Bruxelles si attende l’annuncio ufficiale di un possibile ripensamento sul divieto di vendita di auto solo a combustione dal 2035 e sul percorso verso il tutto elettrico, il gruppo Volkswagen comunica la chiusura della produzione nello stabilimento di Dresda. La cosiddetta fabbrica di vetro, simbolo di innovazione e di transizione verso l’ auto elettrica, si prepara a interrompere le attività sulle linee di montaggio. Tvzap.it

