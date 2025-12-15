Turista violentata dal dipendente di un locale al centro di Roma | prima l'ha fatta ubriacare poi lo stupro

Un grave episodio di violenza si è verificato nel cuore di Roma, dove una turista di 24 anni è stata vittima di stupro da parte di un dipendente di un locale. L'uomo avrebbe prima fatto ubriacare la vittima, poi sequestrarla e commettere il gesto. L'intera vicenda ha suscitato sdegno e richieste di giustizia.

