Una turista è stata sequestrata e violentata in un locale nel centro di Roma. L'aggressore, un uomo di 45 anni, è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di stupro e sequestro di persona. L’episodio, avvenuto durante l’estate scorsa, ha suscitato grande clamore e preoccupazione nella capitale.

© Ilfattoquotidiano.it - Turista sequestrata e violentata in un locale del centro di Roma. In carcere l’aggressore

È stato arrestato e portato in carcere il 45enne accusato di stupro e sequestro di persona ai danni di una giovane turista a Roma, l’estate scorsa. L’uomo, cittadino peruviano, è stato identificato dopo le indagini partite sulla base della denuncia fatta partire dalla 24enne di origini colombiane. Il provvedimento, eseguito dagli agenti del 1 Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, è stato emesso dal Tribunale di Roma dopo le indagini degli agenti. Dalle ricostruzioni, la donna – non riuscendo a trovare l’albergo in cui alloggiava e senza credito sul cellulare – si era rivolta all’uomo, dipendente di un ristorante del Centro Storico. Ilfattoquotidiano.it

Rissa a Venezia. I turisti vogliono usare il bagno del bar senza consumare: botte con i camerieri

Turista violentata dal dipendente di un locale al centro di Roma: prima l’ha fatta ubriacare, poi lo stupro - il dipendente di un locale ha fatto ubriacare, ha sequestrato e violentato una turista 24enne ... fanpage.it