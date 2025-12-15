Turista chiede aiuto al dipendente di un ristorante lui la sequestra e la stupra | la 24enne riesce a fuggire e denuncia

Una giovane turista di 24 anni è stata vittima di una violenza sessuale e di un sequestro nel centro di Roma. Dopo aver chiesto aiuto a un dipendente di un ristorante, l'uomo di 45 anni ha aggredito e sequestrato la donna, che fortunatamente è riuscita a fuggire e a denunciare l'accaduto.

