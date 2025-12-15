Tumori ematologo Cuneo | In Llc grandi vantaggi da acalabrutinib e venetoclax

Nuovi dati dello studio AMPLIFY evidenziano i benefici di acalabrutinib e venetoclax nella terapia della leucemia linfatica cronica, con risultati promettenti in termini di efficacia, tolleranza e qualità di vita per i pazienti. La combinazione orale a durata fissa si distingue per la sostenibilità e la capacità di mantenere i pazienti liberi da ulteriori trattamenti a tre anni dalla terapia.

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Su nuovi dati studio AMPLIFY in leucemia linfatica cornica, 'combinazione orale a durata fissa si distingue per efficacia, maneggevolezza, tolleranza e sostenibilità' "A tre anni dalla terapia, 9 pazienti su 10" con diagnosi di leucemia linfatica cronica sono "liberi da ulteriori trattamenti, con la malattia di fatto non più percepibile: un grande vantaggio per i pazienti perché ne migliora la qualità di vita". Così Antonio Cuneo, direttore Unità operativa di Ematologia, Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara illustra i "risultati di grande interesse, presentati recentemente all'ASH, Congresso della Società americana di ematologia, che si è svolto a Orlando", relativi "agli aggiornamenti dello studio AMPLIFY che ha paragonato l'efficacia della combinazione acalabrutinib e venetoclax", nuovo regime completamente orale a durata fissa, "con o senza l'anticorpo monoclonale anti-CD20 obinutuzumab, con la migliore chemio-immunoterapia" in pazienti con LLC (leucemia linfatica cronica).

