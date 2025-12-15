Tumori ematologo Cuneo | In Llc grandi vantaggi da acalabrutinib e venetoclax

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi dati dello studio AMPLIFY evidenziano i benefici di acalabrutinib e venetoclax nella terapia della leucemia linfatica cronica, con risultati promettenti in termini di efficacia, tolleranza e qualità di vita per i pazienti. La combinazione orale a durata fissa si distingue per la sostenibilità e la capacità di mantenere i pazienti liberi da ulteriori trattamenti a tre anni dalla terapia.

tumori ematologo cuneo in llc grandi vantaggi da acalabrutinib e venetoclax

© Iltempo.it - Tumori, ematologo Cuneo: "In Llc grandi vantaggi da acalabrutinib e venetoclax"

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Su nuovi dati studio AMPLIFY in leucemia linfatica cornica, ‘combinazione orale a durata fissa si distingue per efficacia, maneggevolezza, tolleranza e sostenibilità' “A tre anni dalla terapia, 9 pazienti su 10” con diagnosi di leucemia linfatica cronica sono “liberi da ulteriori trattamenti, con la malattia di fatto non più percepibile: un grande vantaggio per i pazienti perché ne migliora la qualità di vita”. Così Antonio Cuneo, direttore Unità operativa di Ematologia, Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara illustra i “risultati di grande interesse, presentati recentemente all'ASH, Congresso della Società americana di ematologia, che si è svolto a Orlando”, relativi “agli aggiornamenti dello studio AMPLIFY che ha paragonato l'efficacia della combinazione acalabrutinib e venetoclax”, nuovo regime completamente orale a durata fissa, “con o senza l'anticorpo monoclonale anti-CD20 obinutuzumab, con la migliore chemio-immunoterapia” in pazienti con LLC (leucemia linfatica cronica). Iltempo.it

Bari, Istituto tumori ha pubblicato nuovo percorso per la cura della leucemia linfatica cronica

Video Bari, Istituto tumori ha pubblicato nuovo percorso per la cura della leucemia linfatica cronica

Tumori, ematologo Cuneo: "In Llc grandi vantaggi da acalabrutinib e venetoclax" - Su nuovi dati studio AMPLIFY in leucemia linfatica cornica, ‘combinazione orale a durata fissa si distingue per efficacia, maneggevolezza, tolleranza e sostenibilità ... iltempo.it

tumori ematologo cuneo llcTumori del sistema linfatico, la terapia mirata può cambiare lo standard di cura - L’uso di acalabrutinib apre una nuova era nel trattamento in prima linea della leucemia linfatica cronica e del linfoma mantellare. repubblica.it