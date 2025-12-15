Tumore al pancreas le esperienze di Federica Valsecchi e Francesca Gabellini delle associazioni dei pazienti | Dobbiamo ascoltare il nostro corpo perché siamo noi i primi a dover lanciare l’allarme quando qualcosa non va

Federica Valsecchi e Francesca Gabellini, rappresentanti di associazioni di pazienti, condividono le loro esperienze sul tumore al pancreas. Promuovono l'importanza di ascoltare il proprio corpo, sensibilizzando medici e cittadini, e sostenendo iniziative di raccolta fondi, ricerca e progetti di supporto, per affrontare questa malattia insidiosa con maggiore consapevolezza e solidarietà.

Attività di sensibilizzazione per medici e per cittadini, raccolte fondi, progetti di ricerca e «cerotti dell'ascolto» per chi si trova a combattere con una malattia insidiosa come il tumore al pancreas. Come il dolore e la rabbia di due donne molto combattive sono stati convertiti in sentimenti positivi. Vanityfair.it

Giornata Mondiale sul Tumore al Pancreas - 19 Novembre 2020

Video Giornata Mondiale sul Tumore al Pancreas - 19 Novembre 2020

