Tuba Sotto l’Albero 2025

Il Tuba Sotto l’Albero 2025 torna a Lecco, portando musica e tradizione nel periodo natalizio. Dopo aver celebrato il suo ventennale a Ballabio nel dicembre 2024, l’evento si prepara a riunire appassionati e famiglie per un appuntamento ricco di emozioni e spettacoli, consolidando la propria presenza nel cuore della città.

