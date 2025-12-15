TS – Italiano spiega e loda Juve forte Bologna ko per una palla inattiva

La Juventus di Spalletti conquista una vittoria importante contro il Bologna di Italiano, grazie a una rete decisiva di Cabal su palla inattiva. L'articolo analizza le strategie e le prestazioni delle due squadre, sottolineando la forza della Juventus e le difficoltà incontrate dal Bologna. Di seguito, la versione integrale della notizia di calciomercato di Tuttosport.

2025-12-15 00:33:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Una rete di Cabal permette alla Juventus di Spalletti di passare al Dall’Ara contro il Bologna di Italiano. Successo che vale il sorpasso in classifica dei bianconeri sui rossoblù con il tecnico dei felsinei che ha commentato il match ai microfoni di Dazn: “Di fronte avevamo una squadra forte, che si fa trovare pronta con la grande fisicità di Thuram, l’esperienza di Locatelli, il grande dinamismo di Cambiaso e McKennie. S iamo stati in partita e la perdiamo con una palla inattiva. Justcalcio.com

