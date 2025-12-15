TS – il dolce ricordo della Juventus

L'articolo ricorda il gesto della Juventus, che il 15 dicembre 2025 ha commemorato Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, due promettenti giovani calciatori delle giovanili scomparsi tragicamente nel 2006. Un ricordo che testimonia l'affetto e la memoria duratura della società verso i propri talenti scomparsi prematuramente.

La Juventus ha voluto ricordare Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, i due calciatori delle giovanili bianconere tragicamente scomparsi il 15 dicembre del 2006 all'età di 17 anni. La tragedia avvenne nella serata di 19 anni fa, quando Ferramosca e Neri morirono nel laghetto adiacente al centro sportivo di Vinovo nel tentativo di recuperare alcuni palloni. La nota della società: " Diciannove anni fa, venerdì 15 dicembre 2006, la tragica giornata che ha spezzato le vite e i sogni di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, due ragazzi di 17 anni che indossavano la maglia bianconera e che guardavano al futuro come solo i ragazzi sanno fare: con passione e immaginando una carriera da calciatori.

