Trump | Rob Reiner morto per rabbia provocata da sua ossessione contro di me

Un post di Donald Trump ha suscitato scalpore dopo aver commentato la morte di Rob Reiner, il regista e produttore trovato senza vita insieme alla moglie a Los Angeles. L'ex presidente ha attribuito la tragedia a una rabbia derivante, a suo dire, dall'ossessione di Reiner nei suoi confronti. La vicenda ha generato numerose reazioni e polemiche.

La coppia è stata trovata morta in casa a Los Angeles: la polizia indaga per omicidio. In oltre cinquant’anni di carriera a Hollywood Reiner ha diretto classici come Harry ti presento Sally… e Stand By Me - facebook.com facebook