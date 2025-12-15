Trump | Mai così vicini a fine guerra

Il presidente americano Trump ha annunciato che l'accordo sull'Ucraina è ora più vicino che mai, grazie alle recenti conversazioni con il presidente Zelensky e vari leader europei. Questa dichiarazione segna un passo importante verso la fine del conflitto, suscitando speranze di una risoluzione imminente.

22.30 Un accordo sull'Ucraina non è mai stato così vicino. A dichiararlo è stato il presidente americano, Trump, dopo aver sentito il presidente ucraino Zelensky e diversi leader europei. "Oggi siamo più vicini che mai" a un accordo che ponga fine alla guerra con la Russia, dice Trump, che parla di "un'ottima conversazione con i leader europei". "Le cose sembrano andare bene", aggiunge. Servizitelevideo.rai.it

