trump indossa le nostre cravatte

Un episodio affascinante lega Trump alla storica sartoria napoletana di Marinella. Il manager Alessandro Marinella rivela come l'ex presidente offrì ai nonni di aprire un negozio nel suo grattacielo a New York, un'opportunità che fu declinata. Un racconto che unisce moda, storia familiare e grandi occasioni mancate.

Il manager della storica sartoria di Napoli Alessandro Marinella: «Donald offrì a nonno e papà di aprire un negozio nel suo grattacielo a New York, dissero di no. Ora ci ha scritto per ringraziarci dei regali. Berlusconi ordinava 6.000 pezzi alla volta». L’anno prossimo fanno 112. Era il 1914, quando Eugenio Marinella, nel cuore di Napoli, fondava quella che sarebbe diventata una delle più famose aziende tessili italiane. Rinomata per le cravatte, ma ormai specializzata in una vasta gamma di prodotti per uomo e donna. In questo periodo, persino decorazioni natalizie in seta. Il testimone di questa tradizione, oggi, è nelle mani di Maurizio e di suo figlio Alessandro, 30 anni, general manager di E. Laverita.info

