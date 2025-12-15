Trump | Dialogo positivo mai così vicini alla pace I leader europei | Con Usa impegno per una forza multinazionale a Kiev

I recenti colloqui di Berlino hanno segnato un passo importante nel percorso verso una soluzione pacifica per l'Ucraina, con Trump che dichiara un dialogo positivo e i leader europei che rafforzano l'impegno per una forza multinazionale a Kiev. Tra gli incontri, anche la partecipazione di Witkoff e Kushner a una cena con gli europei, sottolineando l'importanza delle relazioni internazionali in questo contesto.

I colloqui di Berlino sul piano di pace per l'Ucraina in 20 punti. Witkoff e Kushner invitati alla cena con gli europei. Zelensky, buon dialogo con Trump su Patriot,c'è uno schema - Noi abbiamo fatto una richiesta, 10 sistemi, di questo si sta parlando, e il volume appropriato di missili ... Si sgretola una delle "paci" di Trump. Lui: «Farò una telefonata per far finire la guerra». Il Papa: «Riprenda subito il dialogo». I due Paesi si accusano a vicenda di aver scatenato la ripresa delle annose ostilità: 11 morti negli scontri. Trump scarica l'Europa. "Rischia di essere cancellata. Assuma presto il controllo della Nato". Mosca: "Dialogo solo con gli Usa"