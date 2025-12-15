Trump contro Rob Reiner anche dopo la morte | Era ossessionato da me

Dopo la scomparsa di Rob Reiner e sua moglie Michele, Donald Trump ha pubblicato un post su Truth Social accusando il regista di essere stato ossessionato da lui. La sua dichiarazione ha suscitato un acceso dibattito pubblico, riaccendendo le tensioni tra l'ex presidente e Reiner, coinvolgendo anche temi di polemica e confronto pubblico.

Un post pubblicato da Donald Trump su Truth Social ha acceso un duro dibattito pubblico dopo la morte del regista Rob Reiner e della moglie Michele. Nel suo messaggio, il presidente non ha espresso cordoglio per la tragedia, se non in ultima battuta, ma ha attaccato direttamente lo stesso Reiner, collegando la sua scomparsa alle posizioni politiche e alle critiche rivolte dal regista, esponente del Partito Democratico, alla sua amministrazione. Il post di Donald Trump contro Rob Reiner Donald Trump è intervenuto oggi su Truth Social commentando la morte di Rob Reiner, 78 anni, e della moglie Michele, 70 anni, trovati senza vita domenica nella loro abitazione di Brentwood, in California.

