Trump commenta la scomparsa di Rob Reiner | Morto per la rabbia provocata dall'ossessione contro di me

L'ex presidente Donald Trump ha commentato sulla piattaforma Truth la scomparsa del regista Rob Reiner, attribuendone la morte a una rabbia derivante dalla presunta ossessione contro di lui. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni sui social e nel mondo politico, aprendo un dibattito sulle responsabilità e le motivazioni dietro le parole di Trump.

Trump commenta su Truth la morte di Rob Reiner scrivendo che il regista è morto a causa della rabbia provocata dall'ossessione ne suoi confronti. Fanpage.it

