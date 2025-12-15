Trump commenta la morte di Rob Reiner | è morto a causa della rabbia che aveva contro di me

Donald Trump ha commentato la morte di Rob Reiner, attribuendo la sua scomparsa alla rabbia che secondo lui Reiner nutriva nei suoi confronti. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso le sue considerazioni sulla tragica perdita del regista, avvenuta nella sua abitazione di Brentwood insieme alla moglie Michele Singer.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la tragica morte del leggendario regista Rob Reiner, trovato morto nella sua casa di Brentwood insieme alla moglie Michele Singer. Con un post sui social media, Trump ha attaccato duramente Reiner, che era fortemente contrario alla politica di Trump ed era un noto sostenitore delle cause democratiche, definendolo affetto dalla “ sindrome da disturbo di Trump “. Trump ha scritto in un post su Truth Social: “ Una cosa molto triste è accaduta ieri sera a Hollywood. Rob Reiner, un regista e comico tormentato e in difficoltà, ma un tempo di grande talento, è morto insieme alla moglie Michele, a quanto pare a causa della rabbia che ha causato agli altri attraverso la sua grave, inflessibile e incurabile malattia, una malattia che debilita la mente nota come SINDROME DA DERANGEMENT DI TRUMP, a volte chiamata anche TDS “. Metropolitanmagazine.it

