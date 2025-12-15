Un lungo scontro tra Donald Trump e George Clooney si arricchisce di un nuovo capitolo, con il presidente degli Stati Uniti che ha rivolto insulti diretti all’attore, definendolo un “attore di serie B”. La polemica si inserisce in un clima di tensione tra le due personalità, alimentando un botta e risposta che dura ormai da quasi dieci anni.

© Screenworld.it - Trump attacca George Clooney: “Attore di serie B”, la risposta al discorso sulla stampa libera

Un botta e risposta che dura da quasi un decennio ha appena aggiunto un nuovo, velenoso capitolo. Donald Trump e George Clooney non si sono mai risparmiati colpi, ma questa volta il presidente degli Stati Uniti ha alzato il tiro con insulti diretti e senza filtri. L’occasione è stata un’intervista dell’attore premio Oscar al programma della CBS 60 Minutes, dove Clooney ha affrontato un tema delicato e attuale: lo stato della libertà di stampa negli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump. George Clooney è salito sul palco virtuale di uno dei programmi di informazione più prestigiosi d’America per promuovere il suo debutto a Broadway con la versione teatrale di Good Night, and Good Luck, il film del 2005 da lui diretto e interpretato. Screenworld.it

