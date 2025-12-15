Truffe e insolvenza fraudolenta arrestato un 37enne di Serrone

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 37 anni di Serrone è stato arrestato dai Carabinieri di Piglio su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nell’ambito di un’operazione contro truffe e insolvenza fraudolenta. L’intervento si inserisce in un’attività di contrasto alle frodi finanziarie e ai reati connessi, rafforzando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della legalità nella zona.

truffe e insolvenza fraudolenta arrestato un 37enne di serrone

© Frosinonetoday.it - Truffe e insolvenza fraudolenta, arrestato un 37enne di Serrone

I Carabinieri della Stazione di Piglio hanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, a un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un uomo del posto. Si tratta di un 37enne residente nel Comune di Serrone, noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il. Frosinonetoday.it

37 LA TRUFFA E L'INSOLVENZA FRAUDOLENTA

Video 37 LA TRUFFA E L'INSOLVENZA FRAUDOLENTA