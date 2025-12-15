Truffe ad anziani per 2 milioni e mezzo Sgominato banda a Milano

Una vasta operazione a Milano ha portato allo smantellamento di una banda che ha sottratto circa 2,5 milioni di euro a cittadini anziani attraverso la truffa del finto carabiniere. Sono state arrestate 21 persone coinvolte in questo ingegnoso sistema di raggiro, evidenziando la gravità delle frodi ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione.

