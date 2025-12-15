Truffe ad anziani per 2 milioni e mezzo arrestate 21 persone
Con falsi distintivi e divise delle forz edell'ordine ntravano nelle case delle persone anziane, la base operativa nel quartiere milanese di Muggiano. Ilgiorno.it
Anziana raggirata, truffa da 4 milioni di Euro - La Vita in diretta - 12/01/2023
Truffe ad anziani per 2 milioni e mezzo, misure per 21 persone - I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip di Milano, a carico, fra gli altri, di 21 persone ... gazzettadiparma.it
Anziani nel mirino dei finti carabinieri: un bottino da 2,5 milioni - I proventi dei furti, stimati in circa 2,5 milioni di euro, venivano trasportati all’estero, spesso nascosti all’interno di un camper, e “ripuliti” grazie alla complicità di gioiellerie e compro oro. mbnews.it
Alcuni scatti dell'incontro odierno " Truffe agli anziani: i consigli dei Carabinieri" presso la sala consiliare del Comune di Apollosa. - facebook.com facebook
Frodi e truffe agli anziani: un fenomeno ampiamente riconosciuto e fuori controllo per 1 italiano su 2. Oltre a certe aziende fraudolente, per un terzo sul fenomeno incidono negligenza sociale e debolezza dello Stato - Fondazione Lottomatica x.com