Truffa Notti delle Lanterne la denuncia di Stefano | Hanno preso i miei soldi e sono spariti

Stefano denuncia di aver subito una truffa durante la vendita dei biglietti per la Notti delle Lanterne a Roma. Dopo aver acquistato i biglietti, l'evento non si è mai tenuto e i soldi sono scomparsi. La sua testimonianza, condivisa con Fanpage.it, evidenzia i rischi di frodi legate a eventi non reali.

Stefano racconta a Fanpage.it di aver sporto denuncia per aver acquistato i biglietti di un evento a Roma mai svoltosi. È il caso della Notte delle Lanterne. Fanpage.it AFFITTAVA CASE NON SUE IN VARIE ZONE DELLA TOSCANA: ARRESTATO TRUFFATORE Il caso delle Notti delle Lanterne, l’evento da migliaia di iscritti accusato di essere una truffa - Su TikTok la pagina ufficiale promette notti indimenticabili e scenografie da sogno, ma anche i gestori delle location che dovrebbero ospitare le serate ... fanpage.it

