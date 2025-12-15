Truffa Notti delle Lanterne la denuncia di Stefano | Hanno preso i miei soldi e sono spariti

Stefano denuncia di aver subito una truffa durante la vendita dei biglietti per la Notti delle Lanterne a Roma. Dopo aver acquistato i biglietti, l'evento non si è mai tenuto e i soldi sono scomparsi. La sua testimonianza, condivisa con Fanpage.it, evidenzia i rischi di frodi legate a eventi non reali.

Stefano racconta a Fanpage.it di aver sporto denuncia per aver acquistato i biglietti di un evento a Roma mai svoltosi. È il caso della Notte delle Lanterne. Fanpage.it

